В Москве проведут общегородской тест системы электронного голосования

Общегородское тестирование системы электронного дистанционного голосования, которое станет одним из вариантов участия в Общероссийском голосовании 1 июля по вопросу одобрения поправок в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным, пройдет в Москве 18-19 июня.

Протестировать ее смогут жители Москвы, которые зарегистрировались на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Ранее на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием провести такой тест предложил зампред Общественной палаты Москвы (ОПМ) Алексей Венедиктов, также мэру столицы Сергею Собянину направили письмо за подписью руководителя Общественного штаба Ильи Массуха с просьбой поддержать инициативу проведения испытания.

Москвичам во время тестирования предложат ответить на вопрос: «Что сейчас важнее для Москвы — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?». Попутно будут проверять систему, в том числе на ее устойчивость к потере связи.

Тестовое голосование проведут с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня с помощью онлайн-платформы 2020og.ru. Для участия в голосовании нужно авторизоваться на портале 2020og.ru, используя свою учетную запись на сайтах mos.ru или gosuslugi.ru.

Электронное голосование станет одним из современных и доступных вариантов участия для москвичей и жителей Нижегородской области станет возможность отдать свой голос в режиме онлайн - с любого устройства, имеющего доступ в интернет.

Число москвичей, предварительно включенных в списки участников электронного голосования, уже превысило 800 тысяч человек, сообщает телеграм-канал Общественного штаба. Всех их внесли в реестр после проверки указанных в заявках горожан сведений.

Параметрам безопасности системы уделили особое внимание. К примеру, связка номер телефона-снилс всегда уникальна, поэтому заводить кабинеты на mos.ru только для того, чтобы проголосовать с использованием чужих данных ни у кого не получится, к тому же это незаконно, а корректировка данных в личных кабинетах заморожена еще с 5 июня.

Следить за ходом тестирования электронной системы будут члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, Департамента информационных технологий города, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, представители СМИ и члены Технической группы по электронному голосованию.