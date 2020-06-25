В России напомнили об опыте организации электронного голосования

В России есть опыт организации электронного голосования. Об этом напомнил председатель Комитета по IT московского отделения «Деловой России», разработчик облачных хранилищ Никита Северинов в комментарии «Ленте.ру».

Он рассказал, что в сентябре 2019 года на выборах в столичную Думу электронное голосование применялось в 3 избирательных округах из 45. По словам Северинова, эксперимент был успешен. Он отметил, что электронное голосование также привлекло к выборам большее количество избирателей.

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«На данный момент дистанционное электронное голосование — это технологичная функция, позволяющая свободно реализовать свое избирательное право онлайн. Не уникальная в мире, но обоснованно претендующая на высокое качество площадки», — отметил он. Северенов также подчеркнул, что система включает максимальную защиту от внешних угроз и безопасна как для избирателей, так и для обеспечения всей процедуры голосования.

«Учитывая, что свое желание проголосовать дистанционно изъявили более 800 тысяч граждан – население также выказало высокую степень доверия системе», — добавил он.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен выходным. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

В основной закон предлагается внести 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, за или против которого россиянам предстоит проголосовать.

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