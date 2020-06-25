Попытки проголосовать по поправкам в Конституцию дважды назвали провокацией

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова отреагировала на попытки проголосовать по поправкам в Конституцию дважды. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Выступая в информационном центре в первый день голосования она отметила, что такие попытки — провокация. «Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций», — сказала она.

Памфилова напомнила, что те, кто записался на электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем участке. Почему некоторые россияне не были вычеркнуты из списков, будет разбираться Московская городская избирательная комиссия.

О невозможности двойного голосования по Конституции ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В четверг, 25 июня, в России открылись первые участки для голосования по Конституции. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков. Плебисцит будет проходить до 1 июля включительно.

С этого же дня для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное дистанционное голосование.

Всего в основной закон могут быть внесены 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, россиянам предлагается проголосовать за или против.

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