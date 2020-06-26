К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев. День назад ведущий смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции России.

По словам юриста, Лобков пока не получил статус подозреваемого и не был задержан. «Это касается получения двух бюллетеней для голосования. Только дал объяснения», — отметил Соловьев. По его словам, к журналисту пришли по делу о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня для голосования (статья 5.22 КоАП).

25 июня Лобков в телесюжете сообщил, что принял участие в голосовании по поправкам к Конституции и смог проголосовать дважды — на избирательном участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Возможность электронного голосования доступна жителям Москвы и Нижегородской области.

Позднее «Интерфакс» сообщил, что столичный главк МВД начал расследование ситуации с двойным голосованием в столице. В пресс-службе ведомства рассказали, что возбудили дело об административном правонарушении. Полиция также пообещала оценить действия сотрудников избирательной комиссии, которые выдали бюллетень Лобкову. В Мосгоризбиркоме впоследствии заявили, что возможность двойного голосования исключена.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечению двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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