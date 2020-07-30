На трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку завели дело

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении живущей в Израиле россиянки Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции России. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

Она уточнила, что дело завели по части 2 статьи 142.2 УК («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»).

Яэль Ильински смогла проголосовать по поправкам к Конституции с помощью онлайн-голосования, а также в посольстве России в Тель-Авиве и консульстве в Хайфе. По словам женщины, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

В первый день голосования, 25 июня, журналисту Павлу Лобкову удалось дважды отдать свой голос — на избирательном участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Сообщалось, что полицейские уже его опросили. Пока Лобков не получил статус подозреваемого и не был задержан. В ЦИК попытки проголосовать по поправкам дважды назвали провокацией.