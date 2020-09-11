В ЦИК прокомментировали жалобы на ход досрочного голосования

Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования на выборах не является свидетельством каких-либо нарушений, заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя обращения на горячую линию Центризбиркома. Ее цитирует ТАСС в пятницу, 11 сентября.

По ее словам, поступили жалобы, что на участках имеются дополнительные отдельные вкладные листы списка. Гришина пояснила, что проверка и уточнение списков, которые должны быть оформлены в формате книги, уточняется во время досрочного голосования.

«Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права. (...) Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список», — сказала она.

11 сентября стартовало досрочное голосование на выборах разных уровней. Единый день голосования пройдет 13 сентября. В течение трех дней в 18 регионах выберут губернаторов, также пройдут 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.

Впервые формат многодневного голосования был опробован летом этого года, когда россияне с 25 июня по 1 июля включительно голосовали за или против внесения поправок в Конституцию России.