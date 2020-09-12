В России начался основной день выборов

В России 13 сентября начался единый день голосования. В 20 субъектах пройдут выборы губернаторов, в 11 — парламентские. В более чем 50 городах избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы, муниципальные выборы назначены в десятках городов и городских округов. В четырех регионах — Ярославской, Пензенской, Курской областях и Татарстане — состоятся дополнительные выборы в Госдуму. Всего голосование разных уровней пройдет в 83 из 85 регионов, следует из информации на сайте Центризбиркома.

Избирательные участки открылись в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени (23:00 по Москве). В регионе выбирают губернатора. На пост претендуют пять кандидатов — самовыдвиженец Владимир Солодов, который исполнял обязанности главы региона последние полгода, Максим Близнюков от «Партии Роста», Дмитрий Бобровских от «Справедливой России», Валерий Калашников от ЛДПР и Александр Остриков от «Патриотов России».

Всего прямые выборы пройдут в 18 регионах России. Глав Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов предстоит выбрать депутатам региональных законодательных собраний.

Из-за пандемии коронавируса выборы, как и голосование по поправкам к Конституции, растянули на несколько дней: с 11 по 12 сентября было доступно онлайн-голосование. Также проголосовать можно дома в случае плохого самочувствия, для этого надо оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00 13 сентября. Эту заявку за человека могут оформить его родственники, друзья или соседи.