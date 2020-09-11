В ЦИК заявили о низком числе жалоб на нарушения в избирательной системе

На горячую линию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поступило лишь 43 жалобы на нарушения из 4229 сообщений. Об этом заявила ответственный секретарь комиссии Майя Гришина, передает РАПСИ.

По словам Гришиной, граждане жаловались на решения и действия избирательных комиссий, недостатки обеспечения избирательного процесса, нарушений правил агитации, использования административного ресурса. Заявлений на фальсификацию итогов голосования и препятствование реализации избирательных прав не поступало.

Ранее Гришина заявила, что по горячей линии поступали жалобы на отсутствие сброшюрованных в отдельные книги списков избирателей, голосующих досрочно. Она объяснила, что список проверяется и уточняется, после чего председатель и секретарь участковой комиссии подписывают ее и ставят печать. Данные передаются в территориальный избирком, а затем их вносят в ГАС «Выборы» и размещают в интернете.

Досрочное голосование на выборах разных уровней началось 11 сентября, Единый день голосования начнется 13 числа. В течение трех дней в 18 регионах выберут губернаторов, также пройдут 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.

Впервые формат многодневного голосования был опробован летом этого года, когда россияне с 25 июня по 1 июля включительно голосовали за или против внесения поправок в Конституцию России.