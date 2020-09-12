Брод прокомментировал видео с нарушением на выборах в Ростовской области

Территориальная избирательная комиссия города Гуково в Ростовской области признала недействительными бюллетени, выданные на голосовании на 539 участке. Об этом сообщил председатель Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ), член совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, пишет ТАСС.

По его словам, 11 сентября на видео зафиксировали ситуацию, похожую на вброс избирательных бюллетеней в помещении УИК № 539. Голоса в них не засчитаются «в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей».

Брод отметил, что член комиссии этого участка отстранен от исполнения обязанностей. Следственные органы проводят проверку, голосование продолжается в штатном режиме.

В Ассоциации НОМ призвали всех представителей избирательной системы строго соблюдать требования законодательства при проведении голосования.

11 сентября в России стартовало досрочное голосование на выборах разных уровней. Единый день голосования пройдет 13 сентября. В течение трех дней в 18 регионах выберут губернаторов, также пройдут 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.

Впервые формат многодневного голосования был опробован летом этого года, когда россияне с 25 июня по 1 июля включительно голосовали за внесение поправок в Конституцию России.