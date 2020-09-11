«Новые люди» выставили 10 тысяч наблюдателей для повышения прозрачности выборов

Партия «Новые люди» открыла колл-центры во всех регионах, где участвует в выборах: основной федеральный и 11 региональных. Звонки принимают свыше 500 человек, за порядком голосования от партии следят свыше 10 тысяч наблюдателей. Об этом говорится в сообщении партии.

По всей стране открылись избирательные участки для тех, кто хочет проголосовать заранее. В новых условиях борьбы с короновирусом, система трехдневного голосования была создана из соображений безопасности, однако у экспертов это вызывает множество вопросов, отметили в партии. Один из таких вопросов — обеспечение легитимности голосования: что и как будет происходить на участках после закрытия — никто не может дать гарантию. По мнению «Новых людей», лишние дни — это еще одна возможность для вброса бюллетеней или фальсификации подписей.

Колл-центры, открытые партией, призваны обеспечить условия для безопасного и прозрачного голосования. Все колл-центры усилены профессиональными юристами, которые помогут наблюдателям правильно оформить жалобу или сообщение в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), правоохранительные органы о случаях нарушения.

«Многие не ходят на выборы, так как не уверены в их честности. Избиркомам трудно. На них оказывается сильное давление. Поэтому честным сотрудникам избиркомов надо помочь профессионально выполнить свою работу, и это должны сделать политические партии», — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Также он подчеркнул, что с раннего утра пятницы на всех избирательных участках было выставлено более 10 тысяч наблюдателей, которые следят за ходом проведения выборов. Все они прошли профессиональное обучение, более 200 тренингов и всевозможных вебинаров. Также у каждого из них есть методические пособия и о том, как себя вести в кризисной ситуации или обнаружив нарушения в ходе избирательной кампании.

По данным пресс-службы партии «Новые люди» на 15:00 уже было зарегистрировано свыше 250 нарушений, выявленных в Ростове-на-Дону, Липецке, Краснодаре, Томске, Рязани, Самаре, Воронежской области, Калуге, Новосибирску. Лидером по нарушениям стал Нижний Новгород, где выявлено свыше 80 нарушений. Ни одного нарушения не было только в Костроме.

В частности, наблюдатели сообщают о том, что на некоторых УИКах не опечатаны урны, не пускают членов УИК с правом совещательного голоса. В Воронежской области и вовсе пытались не допустить на участок члена с совещательным голосом от кандидата Андрея Чекурина, заявив на входе в УИК, что у него температура 38.

«Заместитель председателя комиссии, сославшись на свой опыт медика, заявила, что у него коронавирус и потребовала немедленно удалиться. Валентина Дмитриевна, так зовут нашего представителя, не растерялась и вызвала скорую помощь. Скорая прямо на участке измерила ей температуру и выдала справку, о том, что температура в норме — 36,6», — сообщили в пресс-службе.

Среди часто встречающихся нарушений наблюдатели, как сообщили в партии, также отмечают нахождение карандашей у секретарей и председателей УИК, по ряду таких случаев уже составлены жалобы. Так, например, в Томске на одном из УИК женщина вносила изменения в книгу избирателей. На просьбу наблюдателя прекратить это не отреагировала, и продолжила делать свои пометки, наблюдатели сообщили об этом юристам, в настоящее время написана жалоба. Кроме того, наблюдатели сообщили и о факте подкупа.

«В Рязани наши наблюдатели сняли на видео, как избирателям выплачивают по 400 рублей за поддержку кандидата от «Единой России» Александра Ачалова. Поданы жалобы в полицию и прокуратуру.», — сообщает официальный телеграмм-канал партии.

Так же «Новые люди» сообщают, что «в Краснодаре избиратель зафиксировал вброс бюллетеней заместителем председателя комиссии; наши наблюдатели помогли составить жалобу. Также сразу на нескольких участках в Краснодаре заметили массовое надомное голосование — по 150-170 заявок на один УИК»

«Новые люди» не раз заявляли о том, что будут следить за легитимностью проведения выборов в регионах. Она выпустила видеоролик, где наглядно объяснили, что может произойти в случае нарушения закона и предупредила членов УИК об уголовной ответственности, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы по статье 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).