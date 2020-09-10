«Новые люди» предупредили членов УИК о наказании за фальсификацию

Анимационный видеоролик с главным героем — учителем Олегом Михайловичем, который нарушил закон и сфальсифицировал результаты голосования, в итоге потеряв работу, запустила в соцсети партия «Новые люди». В мультфильме партии содержится прямое обращение к членам участковых избирательных комиссий (УИК) с предупреждением об уголовной и административной ответственности за нарушение избирательного права.

В качестве примеров в видео приводятся случаи из Ярославской области, где шесть лет колонии получил глава областного избиркома за коррупцию во время выборов в областную думу, а также Орловской области, где члена УИК лишили работы и оштрафовали на 200 тысяч рублей по уголовному делу о выбросах на выборах в Госдуму. Также примером послужило событие во Владивостоке, где экс-депутата Заксобрания осудили на два года за карусели с открепительными бюллетенями в 2016 году.

Главным героем мультфильма стал обычный школьный учитель Олег Михайлович, который честно трудился, его уважали коллеги, он имел авторитет среди учеников. Но его спокойная жизнь закончилась, когда он подделал результаты голосования, говорится в ролике. В итоге Олег Михайлович потерял работу и теперь ему светит срок — до четырех лет лишения свободы.

После приведения конкретных примеров наказания за фальсификацию выборов в видео идет прямое обращение к членам избиркомов: «Не нарушайте закон, даже если ваш начальник этого требует. Он вас не защитит, когда попадетесь».

Апофеозом мультфильма становится предупреждении о том, что «Новые люди» проследят за тем, чтобы выборы прошли честно. А главный итог: «Выборы проходят — репутация остается навсегда».

Ранее партия «Новые люди» публично заявила о то, что обучила большое количество наблюдателей, используя новые технологии. Почти 11 тысяч профессионально обученных наблюдателей, которые прошли более 200 тренингов и всевозможных вебинаров будут три дня следить за проведением выборной кампании.

В свою очередь известный политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов не раз подчеркивал, что будущее за партиями новых формаций, которые не только не боятся, но и активно используют новые технологии, в том числе и видеоролики.

«Все современные системы используют новые платформы. Например, Дональд Трамп выиграл первые свои выборы благодаря Twitter, вторые выборы возможно выиграет благодаря YouTube. Мы видим, что активно идет переход к видео-сервисам и системам вебинаров. Охват происходит за счет дистанционных систем и цифровых платформ — это более эффективное решение», — считает эксперт.

Стоит также отметить, что в конце августа молодежный союз юристов (МСЮ) России призвал общественность и правоохранительные органы усилить меры уголовной ответственности по статье 142 УК РФ за фальсификацию выборов, которая сейчас предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Отрадно, что эту проблему подняли именно молодые специалисты. Поддержали их точку зрения и известные политологи и эксперты, обозначив также фальсификации прежде всего наносят ущерб имиджу всей страны, а не только какой-то отдельной территории, где произошли нарушения.