Лидер партии «Новые люди» Нечаев пожелал Навальному скорейшего выздоровления

Скорее встать на ноги и начать снова жить пожелал Алексею Навальному его оппонент, основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который стал первым российским политиком, сказавшим слова поддержки Навальному. Об этом говорится в официальном заявлении партии «Новые люди», опубликованном в Telegram-канале политической организации.

Человеческая жизнь важнее политических разногласий, подчеркнул лидер партии «Новые люди». «За его жизнь сейчас борются врачи. Я желаю Алексею выбраться. Прийти в сознание. Снова начать жить, — цитирует слова Нечаева Telegram-канал партии. — Каждому человеку может стать плохо. И в такие моменты людей надо поддерживать, помогать, а потом уже общаться и оппонировать на политической поляне».

При этом политик подчеркнул, что не знаком лично с Алексеем Навальным и их заочное политическое знакомство трудно назвать дружеским и даже приятельским. Нечаев указал на то, что Навальный фактически сразу начал оппонировать лично ему и партии, при этом выходя за рамки корректности. «Но сейчас это не имеет никакого значения», — подчеркнул Нечаев, сообщив, что человеческая жизнь важнее политических разногласий и важнее оппонирования и личностных претензий.

«Слова могут быть разными, а жизнь у человека одна. Люди важнее. Здоровья, Алексей! Держись!», — отметил лидер партии «Новые люди».

«Новые люди» были зарегистрированы в марте 2020 года. Лидером партии стал Алексей Нечаев. Алексей Навальный неоднократно критиковал Нечаева за его политическую позицию.