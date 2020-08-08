Основатель Faberlic стал новым председателем партии «Новые люди»

Основатель компании Faberlic Алексей Нечаев стал новым председателем партии «Новые люди». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но, и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском — тоже были наши люди», — сказал Нечаев.

По его мнению, партии необходимо быть в максимально близком контакте с избирателями. «Поэтому мы поставили себе важную задачу — 13 сентября получить голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах», — подчеркнул Нечаев.

Решение о его назначении председателем «Новых людей» было принято на втором съезде партии в Москве. Также на нем избрали новый состав центрального совета: в него вошли десять человек: председатель партии Алексей Нечаев, руководитель исполкома партии Александр Даванков, основатель движения «Школа — наше дело», главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик, писатель Роман Злотников, председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, блогер Рамис Япаров, организатор конкурса «Мой первый бизнес» Дарья Карасева, руководитель благотворительного фонда «Капитаны» Александр Демин, предприниматель Антон Ткачев и основатель образовательного проекта «Школа новой политики» Анна Трофименко.