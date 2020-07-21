В партии «Новые люди» подчеркнули важность реформирования рынка продовольствия

Чтобы решить проблему реализации вредных для здоровья продуктов питания, необходимо реформировать всю систему продовольственного рынка страны. Такое мнение высказал основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, комментируя проект закона об экологически чистой продукции, доклад о подготовке которого правительство по поручению президента должно было представить к середине июля. Однако вместо доклада появились лишь рекомендации представителей Минздрава о необходимости ограничения рекламы вредных продуктов.

«Отдельными законами и подзаконными актами проблему вредных продуктов в стране не решить, — заявил Алексей Нечаев. — Необходимо реформировать саму систему продовольственного рынка. Сейчас правила игры на нем устанавливают крупные производители. Их цель — снизить себестоимость продуктов. Это почти всегда ведет к потере качества и использованию сомнительных ингредиентов, которые могут нанести вред здоровью людей».

Разработанный Минсельхозом проект закона об экологически чистой продукции был опубликован на официальном портале органов власти в 2019 году. В нем, в частности, отмечается, что в отличие от органической продукции, при производстве экологически чистых продуктов будет, например, частично допускаться применение определенных высококачественных пестицидов и удобрений. На этот законопроект уже получено несколько экспертных заключений, в том числе отрицательные. К примеру, как следует из заключения Минэкономразвития России, закон об экопродукции дублирует закон об органической продукции.

«Фактически проектом акта предлагается новый вид сельскохозяйственной продукции «с улучшенными экологическими характеристиками», но с пониженными требованиями по сравнению с органической продукцией, при этом конкретные критерии и характеристики, выраженные в измеряемых показателях, не установлены ни законом об органической продукции, ни проектом акта», — говорится в документе.

Аналогичной позиции придерживаются и в Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции. В их экспертном заключении отмечено, что среди поставленных целей в проекте закона есть и создание условий для применения маркировки эко-товаров. Однако, эксперты считают, что в этом случае недобросовестные производители смогут безосновательно маркировать свою продукцию как «экологическую», «биологическую» и тем самым вводить потребителей в заблуждение.

При этом, по мнению экспертов, нынешний закон об экологически чистых продуктах может лишь усилить непонимание у людей, какие продукты все-таки считать полезными, и чем экологически чистые продукты будут отличаться от органических. В законопроекте Минсельхоза, например, допускается при производстве экопродуктов частично применять высококачественные пестициды и удобрения.

«Понятно, что без каких-то химикатов в сельском хозяйстве обойтись трудно, с вредителями надо как-то бороться, — считает Алексей Нечаев. — Но суть проблемы не в пестицидах, а в том, как рожь и пшеница, овощи, фрукты и ягоды, обработанные химикатами, скажутся на здоровье людей: на их иммунитете, обмене веществ, сердечно-сосудистой системе. Вместо тиражирования технических законов лучше обратить внимание на то, что в бройлерной курятине, аквакультурной рыбе, тортах, пирожных, не говоря уже о фаст-фуде, используется большое количество трансжиров, гормонов роста, антибиотиков, красителей. Количество сахара вообще зашкаливает. Все это пагубно сказывается на здоровье всей нации. Вот на эти вопросы необходимо находить ответы, а не нормировать агротехнические приемы».