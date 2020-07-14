Основатель партии «Новые люди» рассказал о необходимости поддержки самозанятых

Сегодня самозанятые составляют очень стабильную группу и если вывести ее из тени и дать заработать, то эти люди смогут быть эффективны для экономики. Об этом в интервью РБК рассказал основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По словам Нечаева, необходимо увеличить лимит ежегодного дохода самозанятых с 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей. По его словам, это станет еще одним шагом доверия к власти. Политик подчеркнул, что первый хороший жест со стороны власти был, когда самозанятым и индивидуальным предпринимателям, «вернули их налоги, уплаченные в 2019 году».

Алексей Нечаев сообщил, что по итогам прошлого года более 700 тысяч человек в России зарегистрировались, как самозанятые и, по его прогнозам, в этом году также «много людей зарегистрируется».

«Я думаю это такой хороший процесс обеления тех дел, которыми люди занимаются. В целом самозанятых по разным оценкам от 20 до 38 миллионов людей. Людей, которые имеют второй доход», — отметил он.

Нечаев подчеркнул, что часто «этот доход больше, чем на основном месте работы, поэтому он очень важен». В такой ситуации людям, чтобы выйти из тени, надо быть уверенными, что с ними и их деньгами ничего не случится. «Люди оплатили в 2019 году налоги и в этом, и началась эпидемия. И им вернули налоги. Это реально хорошая поддержка. Получается, ввели налог пониженный, потом вернули деньги», — подчеркнул политик.

Вторым таким шагом, по его словам, может стать увеличение верхней планки дохода для самозанятых. «Лимит с 2,4 миллиона рублей поднятый до 5 миллионов рублей — это еще один шаг в копилку доверия», — отметил Нечаев.

Согласно новой законодательной инициативе, с 1 июля этого года все регионы в России получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. Размер налоговой ставки составляет 4 процента при работе с физическими и 6 процентов при работе с юридическими лицами. Этой ставкой смогут воспользоваться самозанятый чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

В интервью РБК Алексей Нечаев рассказал о том, как с нуля построил свою научно-производственную компанию, как развивал свой бизнес и на этом фоне вполне логично выглядит тот факт, что в марте этого года он решил объединить вокруг себя людей, создав партию «Новые люди».

«Если хочешь что-то сделать — надо делать, — говорит Нечаев, — мы увидели, что не только нам это надо. Но и нашли 600 кандидатов в регионах, которые вместе с нами идут на выборы в этом сентябре».

По его словам, это люди, которые «сами себя сделали». Сами построили свой бизнес, которые социальные лидеры и не зависят о государства. Нечаев также рассказал, что некоторым из тех, кто вступил в партию были звонки из местных администраций с намеками, что не надо идти в эту партию.

«Такие люди отсеялись. Но осталось много смелых людей, которые сами себя обеспечивают. Людей, которые будут заниматься обустройством своей Родины вне зависимости, пройдут они в депутаты или нет. Когда ты видишь таких людей и когда ты понимаешь, что ты не один это очень вдохновляет», — заявил он.