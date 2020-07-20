Лидер партии «Новые люди» высказался против рекламы фастфуда

Реклама фастфуда и употребления в пищу вредных продуктов недопустима. На это в эфире программы «Отражение» в очередной раз обратил внимание основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Лидер партии подчеркнул, что формирование здорового поколения жителей страны — одна из задач, для реализации которой «Новые люди» участвуют в сентябрьских выборах этого года в 12 российских регионах.

«Я думаю, что мы переживем отсутствие рекламы тех продуктов, которые Минздрав посчитает вредными, — прокомментировал Алексей Нечаев инициативу Минздрава ограничить рекламу, продвигающую продукты с большим содержанием сахара, соли, трансжиров и других вредных компонентов. — Соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу еще пять лет назад, но, как это принято в нашей стране, увяз в обсуждениях. Хотя разного рода конференций, круглых столов, общественных слушаний, дискуссий на площадках всех уровней было уже великое множество».

По мнению политика, вполне возможно, что такая идея натолкнется на серьезное противодействие со стороны лобби корпораций, заинтересованных в продвижении вредных привычек в массы. «Они (производители — прим. «Ленты.ру») заинтересованы не в том, чтобы вредные привычки продвигать, а чтобы свою продукцию продавать. Я думаю, общественное благо важнее, чем прибыли конкретных корпораций, поэтому будем продвигать эти ценности. Если люди будут видеть, что полезно, а что вредно, будут меньше покупать вредное».

Как считает Андрей Нечаев, нам, как потребителям, крайне не хватает информации о том, какое влияние оказывает на наше здоровье то, чем мы питаемся. «Людей надо информировать. Я сам когда-то ел фастфуд , лет 20 назад, когда не знал, что это плохо. Потом узнал — перестал. И так много людей. Например, я не знал еще пять лет назад, что сахар — это так вредно. Вот теперь знаю и стараюсь сам меньше есть, рассказываю друзьям. Когда человек информирован, он меняет свое поведение», — убежден Нечаев.

Политик полагает, что особенно важно защитить от пищевых ядов детей — и дома, и в школе. «Дело в том, что то, что мы едим — это не только на нас влияет. Многие вещи на генном уровне потом передаются уже нашим детям. То есть не только за себя мы отвечаем. Дороже наших детей ничего нет», — резюмирует Алексей Нечаев.

Важно целенаправленно формировать общественное мнение за здоровый образ жизни и употребление качественных продуктов, утверждает лидер партии. «Очень большое дело вносит, в том числе реклама, продвижение здорового образа жизни. Сейчас уже среди молодежи не модно выпивать, есть гамбургеры. Идет такое большое, я бы сказал, культурное противостояние. И люди, которые формируют такую новую культуру — молодцы! Это лучше, чем любые запреты», — считает политик.

Необходимость здорового образа жизни активисты партии «Новые люди» пытаются объяснить жителям страны, используя любые возможности, в том числе предвыборную трибуну — а партия выдвинула 600 своих кандидатов в 12 регионах: от Поволжья и Сибири до Центральной России.

«Большинство наших избирателей — это образованный класс, это люди, которые стараются иметь несколько доходов, люди ответственные, которые не ждут от кого-то подачек, а сами свою жизнь строят, очень открыто все обсуждают. Очень истосковались по тому, чтобы было обновление во власти», — охарактеризовал основатель партии своих сторонников.

В программе партии «Новые люди» — поддержка деловой и социальной активности во всех сферах. В сельском хозяйстве — чтобы фермеры получили преференции в производстве экологически чистой продукции и ее беспрепятственной реализации во всех регионах. «Очень надеемся сформировать фракции в областных парламентах, в законодательных собраниях, в городских думах. В том числе надеемся, что наши фракции смогут повлиять на качество еды в этих регионах», — ставит задачу партии Алексей Нечаев.