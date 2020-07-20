Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
СКР обнародовал новые данные по делу Фургала
Руководитель российских судей оценил работу арбитра матча «Зенит» — «Спартак»
Европа нашла замену российскому газу
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Microsoft отменила «коронавирусный» порядок обновлений Windows
В России задумали создать единую базу нуждающихся в жилье
Пляжи Крыма оказались не готовы к туристам
Москвичи перекрыли две полосы на МКАД и устроили танцы 
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Кадыров ответил Помпео фотографией с пулеметами
Новости партнеров

Лидер партии «Новые люди» высказался против рекламы фастфуда

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба партии «Новые Люди»

Реклама фастфуда и употребления в пищу вредных продуктов недопустима. На это в эфире программы «Отражение» в очередной раз обратил внимание основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Лидер партии подчеркнул, что формирование здорового поколения жителей страны — одна из задач, для реализации которой «Новые люди» участвуют в сентябрьских выборах этого года в 12 российских регионах.

«Я думаю, что мы переживем отсутствие рекламы тех продуктов, которые Минздрав посчитает вредными, — прокомментировал Алексей Нечаев инициативу Минздрава ограничить рекламу, продвигающую продукты с большим содержанием сахара, соли, трансжиров и других вредных компонентов. — Соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу еще пять лет назад, но, как это принято в нашей стране, увяз в обсуждениях. Хотя разного рода конференций, круглых столов, общественных слушаний, дискуссий на площадках всех уровней было уже великое множество».

По мнению политика, вполне возможно, что такая идея натолкнется на серьезное противодействие со стороны лобби корпораций, заинтересованных в продвижении вредных привычек в массы. «Они (производители — прим. «Ленты.ру») заинтересованы не в том, чтобы вредные привычки продвигать, а чтобы свою продукцию продавать. Я думаю, общественное благо важнее, чем прибыли конкретных корпораций, поэтому будем продвигать эти ценности. Если люди будут видеть, что полезно, а что вредно, будут меньше покупать вредное».

Как считает Андрей Нечаев, нам, как потребителям, крайне не хватает информации о том, какое влияние оказывает на наше здоровье то, чем мы питаемся. «Людей надо информировать. Я сам когда-то ел фастфуд , лет 20 назад, когда не знал, что это плохо. Потом узнал — перестал. И так много людей. Например, я не знал еще пять лет назад, что сахар — это так вредно. Вот теперь знаю и стараюсь сам меньше есть, рассказываю друзьям. Когда человек информирован, он меняет свое поведение», — убежден Нечаев.

Политик полагает, что особенно важно защитить от пищевых ядов детей — и дома, и в школе. «Дело в том, что то, что мы едим — это не только на нас влияет. Многие вещи на генном уровне потом передаются уже нашим детям. То есть не только за себя мы отвечаем. Дороже наших детей ничего нет», — резюмирует Алексей Нечаев.

Важно целенаправленно формировать общественное мнение за здоровый образ жизни и употребление качественных продуктов, утверждает лидер партии. «Очень большое дело вносит, в том числе реклама, продвижение здорового образа жизни. Сейчас уже среди молодежи не модно выпивать, есть гамбургеры. Идет такое большое, я бы сказал, культурное противостояние. И люди, которые формируют такую новую культуру — молодцы! Это лучше, чем любые запреты», — считает политик.

Необходимость здорового образа жизни активисты партии «Новые люди» пытаются объяснить жителям страны, используя любые возможности, в том числе предвыборную трибуну — а партия выдвинула 600 своих кандидатов в 12 регионах: от Поволжья и Сибири до Центральной России.

«Большинство наших избирателей — это образованный класс, это люди, которые стараются иметь несколько доходов, люди ответственные, которые не ждут от кого-то подачек, а сами свою жизнь строят, очень открыто все обсуждают. Очень истосковались по тому, чтобы было обновление во власти», — охарактеризовал основатель партии своих сторонников.

В программе партии «Новые люди» — поддержка деловой и социальной активности во всех сферах. В сельском хозяйстве — чтобы фермеры получили преференции в производстве экологически чистой продукции и ее беспрепятственной реализации во всех регионах. «Очень надеемся сформировать фракции в областных парламентах, в законодательных собраниях, в городских думах. В том числе надеемся, что наши фракции смогут повлиять на качество еды в этих регионах», — ставит задачу партии Алексей Нечаев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Колбаса, молоко и выпечка оказались вредными для здоровья
Основатель партии «Новые люди» рассказал о необходимости поддержки самозанятых
Кандидатский минимум
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Я бы задумалась, заводить ли вообще семью»

Жизнь российских детей решили изменить. Оксана Пушкина — о том, почему это опасно
19:28Сегодня

В Подмосковье спасли выпившего жироочиститель годовалого ребенка 

18:44Сегодня

Суд наказал захватившего монастырь на Урале опального священника

18:33Сегодня

Москвичи перекрыли две полосы на МКАД и устроили танцы 

Россия00:0119 июля

«Незнакомые люди в метро поздравляли друг друга»

40 лет назад в Москве началась Олимпиада-80. Чем она запомнилась жителям СССР
18:18Сегодня

Кадыров ответил Помпео фотографией с пулеметами

17:48Сегодня

В Подмосковье найдена радиоактивная черника 

17:38Сегодня

В России мальчик получил удар током на детской площадке и умер

Россия11:0315 июля

«Лучшие умы и энергия»

Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
17:19Сегодня

Москвичи оказались главными поклонниками гей-порно в России 

17:08Сегодня

В России поддержали законопроект о дистанционном образовании

17:00Сегодня

Российский иммунолог посмеялся над ношением масок на улице

Россия
Суд наказал захватившего монастырь на Урале опального священника
Москвичи перекрыли две полосы на МКАД и устроили танцы
Кадыров ответил Помпео фотографией с пулеметами
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный губернатор Фургал уволен президентом в связи с утратой доверия
В Подмосковье найдена радиоактивная черника
Все материалы
Мир
Иран казнил указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Черные ящики украинского Boeing 737 получили во Франции
«Турция не разжигает огня»
Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
Канье Уэст на первой встрече с избирателями зарыдал и поговорил о Боге
Сирийский лев
Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Лукашенко рассказал о плане его оппонентов по силовому свержению власти
«Абсолютное отсутствие здравого смысла»
Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации
Армянская АЭСАзербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Боевые действия на границе двух стран идут четвертый день. Обстановка ухудшается
Армения опровергла планы по атаке нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана
Все материалы
Экономика
Самый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды
Россияне стали есть меньше майонеза
Торговцы самого крупного вещевого рынка в Москве устроили забастовку
Индия захотела хранить нефть в США
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Все материалы
Силовые структуры
Филиппинский политик заявил о правах на найденных в Москве суррогатных детей
Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела
Ограбивших дом бывшего главы «Ростсельмаша» и убивших его сестру поймали
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Впервые обнаружен неизвестный космический феномен
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Названы лучшие игры 2020 года
«Мы заставили фашистов трепетать»
 
США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk
Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи
Зинаида ВоронинаКрасная королева
Самую красивую гимнастку Союза называли иконой стиля. Почему она умерла в нищете и забвении?
Фото девушки Роналду в купальнике взволновало фанатов
Расстрел красных
«Арсенал» побеждает «Ливерпуль», а битва за Лигу чемпионов становится все жарче — главное в туре АПЛ
Рекорд Шумахера повторили
Бог не выдаст, судья не съест? Матч года «Зенит» — «Спартак»
В полуфинале Олимп-Кубка России играют «Зенит» и «Спартак». Где смотреть матч, прогнозы и ставки
«Динамо» переиграло «Краснодар» в матче РПЛ
Все материалы
Культура
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Канье Уэст и Ким КардашьянБесогон и биполярочка
Канье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о разработке нового лекарства от коронавируса
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Вассерман пришел на «Кто хочет стать миллионером?» и ничего не выиграл
В сети увидели Цукерберга с кремом от загара и снова нарекли его рептилоидом
Дети-шпионы
 
Жена Павла Воли пошутила про новую возлюбленную Гарика Харламова
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Преследуемый собаками окровавленный лось забежал во двор жилого дома
Названа причина спада популярности деликатесов для россиян
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Собравший миллионы для врачей ветеран стал рыцарем
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Колбаса, молоко и выпечка оказались вредными для здоровья
Город с привидениями
Бизнесмен купил город-призрак и застрял в нем. Он поверил в мистику и решил остаться там навсегда
Все материалы
Toyota изменила логотип
Обсуждаем Bentley Continental GT V8
Редакторы «Мотора» о роскошном купе, которое лишилось четырех цилиндров, но ничего не потеряло
Российский Ford Transit превратили в машину для охотников и рыболовов
Невероятные Volvo, которых никогда не было
Минивэн, суперкар, пикап и просто Volvo, превращенные в Халка
Lada 4x4 хотят собирать в Германии
Genesis G90: cамый дорогой «кореец»
Видео: чем может удивить Genesis G90 — корейский линкор за 6 миллионов рублей
Редкую Subaru Impreza продают по цене нового Lamborghini Aventador
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы