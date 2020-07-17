Колбаса, молоко и выпечка оказались вредными для здоровья

Диетолог Елена Кален назвала пять вредных для здоровья продуктов, которые следует исключить из рациона. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт полагает, что людям не следует есть колбасу и колбасные изделия. Это связано с тем, что в них, по ее словам, добавляют огромное количество жира, соли и красителей. Также она не советует злоупотреблять сдобной выпечкой, имеющей высокий гликемический индекс и ведущей к повышению уровня глюкозы в крови.

Кален рекомендовала отказаться и от перенасыщенного солью и трансжирами фастфуда, а также от газированных напитков, содержащих фосфорную кислоту и потому опасных для костной ткани. Кроме того, диетолог считает, что вредным может оказаться и молоко, поскольку оно содержит лактозу, которая плохо усваивается взрослыми людьми.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.