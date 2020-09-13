Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО

Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) переизбрана Наталья Комарова. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков, передает ТАСС в воскресенье, 13 сентября.

«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — заявил собеседник агентства. По его словам, за Комарову проголосовали 29 депутатов.

Комарова вступила в должность главы ХМАО в 2010 году и стала единственной женщиной-губернатором в России.

Ранее в воскресенье в России начался единый день голосования. В 20 субъектах пройдут выборы губернаторов, в 11 — парламентские. Более чем в 50 городах избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы, муниципальные выборы назначены в десятках городов.