Депутат от партии Зеленского оказался судим за кражу четырех бутылок пива

Депутат от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Юрченко оказался судим за кражу пива. Об этом написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

По его информации, в 2009 году он был задержан в киевском магазине при попытке вынести оттуда четыре бутылки пива.

«Отгоняю эти антигосударственные мысли и не хочу верить в похищение героями революции пива, но надо бы как-то эту страшную историю прояснить», — написал Портнов.

13 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозаписи, которые доказывали, что Юрченко получал взятку. После этого депутата исключили из фракции «Слуги народа» в Верховной Раде. Прокуроры не смогли вручить ему постановление о возбуждении уголовного дела, так как парламентарий заперся дома и никого не впускает.

Ранее Зеленский отреагировал на исключение депутата Гео Лероса из фракции «Слуги народа». Депутата он назвал «взяточником и предателем своей страны», заявив, что никак не реагирует на события с подобными людьми вне зависимости от их партийной принадлежности. Фракция приняла решение исключить Лероса за его выступление в парламенте с критикой Зеленского.