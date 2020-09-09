В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

В одном из интервью Янченко сказала, что в этом году в школу пойдут дети, рожденные в 2013-2014 годах. «На Донбассе это дети, которые вот родились, и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные... на линии разграничения», — заявила депутат.

На вопрос, почему в Донбассе немытые и нечесаные дети, Янченко сказала, что ее муж был замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она «объездила всю Донецкую область, все нулевки, все КПВВ и видела все лично».

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.