Зеленский назвал исключенного из своей партии депутата взяточником и предателем

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исключение депутата Гео Лероса из фракции «Слуги народа». Видеозапись его брифинга с прессой доступна на странице офиса главы государства в Facebook.

Депутата он назвал «взяточником и предателем своей страны», заявив, что никак не реагирует на события с подобными людьми вне зависимости от их партийной принадлежности.

Ранее фракция приняла решение исключить Лероса за его выступление в парламенте с критикой Зеленского.

В марте Лерос продемонстрировал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти. Депутат утверждает, что высокопоставленные чиновники и политики, среди которых руководитель офиса президента, совершали коррупционные преступления. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины расследуют возможные злоупотребления.

Зеленский назвал эти видеозаписи «пустым делом» и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По словам главы государства, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Ермак назвал публикацию видео «спланированной операцией».