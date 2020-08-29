Опубликовавшему скандальные записи украинскому депутату сожгли автомобиль

Правоохранительные органы Украины расследуют причины возгорания автомобиля Mercedes-Benz депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лероса. Ведется изучение записей с камер видеонаблюдения и опрашиваются свидетели инцидента, передает «Страна.ua».

«Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия», — сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по Киеву.

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О том, что опубликовавшему скандальные записи депутату сожгли автомобиль, стало известно вечером в пятницу, 28 августа. Лерос на своей странице в Facebook опубликовал кадры с места инцидента, но какие-либо подробности раскрывать не стал.

Парламентария связывают с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Богданом, который в начале августа из-за пожара лишился электромобиля Tesla. Основная версия — поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Богдан обвиняет в произошедшем власть.

Ранее Лерос продемонстрировал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти. Депутат утверждает, что высокопоставленные чиновники и политики, среди которых руководитель офиса президента, совершали коррупционные преступления. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины расследуют возможные злоупотребления.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал при этом видеозаписи «пустым делом» и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По словам главы государства, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам Ермак назвал публикацию видео «спланированной операцией».