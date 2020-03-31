Глава офиса Зеленского отреагировал на обвинения в продаже должностей

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на обвинения в продаже должностей. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, обвинивший его в этом депутат от «Слуги народа» Гео Лерос сам причастен к коррупционным махинациям.

«Есть свидетели, я остановил попытки этого господина обманным путем назначить в одном из министерств на должность заместителя министра человека из прошлой власти», — заявил Ермак. Подробностей инцидента он не привел.

Также глава офиса заявил, что обратился к правоохранителям со встречным заявлением в отношении Лероса.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела дело и проверяет причастность Ермака к продаже должностей по заявлению Лероса. Депутат утверждает, что Ермак совершал коррупционные преступления при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия. Конкретные подробности дела пока не разглашаются.

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