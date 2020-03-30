На главу офиса Зеленского завели дело о продаже должностей

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела дело и проверяет причастность главы офиса президента Андрея Ермака к продаже должностей. Об этом сообщает «112 Украина».

Дело зарегистрировано после обращения депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лероса.

Депутат утверждает, что Ермак совершал коррупционные преступления при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия. Конкретные подробности дела пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что президентская фракция «Слуга народа», которая имеет большинство в Верховной Раде, подаст законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Он был внесен в реестр коррупционеров. В сентябре прошлого года Сытник был оштрафован за отдых в Ровенской области. Сытника признали виновным в нарушении части 1 статьи 172-5 административного кодекса Украины «Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков».

11 февраля стало известно, что Зеленский уволил главу президентского офиса Андрея Богдана, назначив на его место своего помощника Андрея Ермака.

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