Главного борца с коррупцией на Украине оштрафовали за коррупцию

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник был оштрафован за отдых в Ровенской области. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на заявление адвоката Владислава Кичу.

По словам юриста, решение было принято Сарненским судом Ровенской области. Сытника признали виновным в нарушении части 1 статьи 172-5 административного кодекса Украины «Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков». Отмечается, что он был приговорен к самой строгой мере наказания, предусмотренной этой статьей, — штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов, что составляет 3,4 тысячи гривен (около 135 долларов). Кроме того, Сытник должен будет выплатить судебные сборы в размере 385 гривен (около 15 долларов).

Владислав Кича заявил, что решение суда «притянуто за уши и по форме, и по сути», и объявил о намерении его обжаловать.

Материалы по теме Разборки по-киевски Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?

Генпрокуратура начала расследование в отношении Сытника после того, как в СМИ появилась информация о его семейном отдыхе в охотничьем угодье «Полесское-Сарны». Отмечалось, что отдых главы НАБУ оплачивал не сам Сытник, а его знакомый Николай Найденко. Сытник это отрицает и говорит, что расходы делились поровну между отдыхавшими там семьями.

Ранее глава НАБУ был вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им должностных полномочий — вмешательства в выборы президента США. Расследование основывалось на заявлении депутата Верховной Рады Бориса Розенблата о передаче директором НАБУ так называемой черной бухгалтерии украинской Партии регионов штабу Хиллари Клинтон. Эти документы стали причиной отставки начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Кроме того, существует запись голоса Сытника. На ней он якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Манафортом, чтобы привести к победе Клинтон.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!