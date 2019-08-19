В кабинете заместителя генпрокурора Украины обнаружили прослушку

В кабинете заместителя генпрокурора Украины Юрия Луценко была обнаружена прослушка. Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По словам Сарган, речь идет о замгенпрокурора Анжеле Стрижевской, которая руководит прокурором, ведущим дело директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Сарган утверждает, что прослушку обнаружили 17 августа, и она не была санкционирована.

По факту незаконного использования прослушивающих устройств генпрокуратура обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ).

Также Сарган напомнила, что 20 августа в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного на директора НАБУ за нарушение ограничений при получении подарков. Речь идет об отдыхе на одной из охотничьих баз в Ровненской области. Сытник должен участвовать в заседании по видеоконференции.

Ранее глава НАБУ был вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им должностных полномочий — возможном вмешательстве в выборы президента США.

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