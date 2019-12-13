Главного борца с коррупцией на Украине признали коррупционером

Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признав руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным в коррупции. Решение суда опубликовал в своем Facebook депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Сытник проиграл аппеляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро», — прокомментировал он.

В сентябре Сытник был оштрафован за отдых в Ровенской области. Сытника признали виновным в нарушении части 1 статьи 172-5 административного кодекса Украины «Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков».

Генпрокуратура начала расследование в отношении Сытника после того, как в СМИ появилась информация о его семейном отдыхе в охотничьем угодье «Полесское-Сарны». Отмечалось, что отдых главы НАБУ оплачивал не сам Сытник, а его знакомый Николай Найденко. Сытник это отрицает и говорит, что расходы делились поровну между отдыхавшими там семьями.

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