Главного борца с коррупцией на Украине обвинили во вмешательстве в выборы в США

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник вмешивался в президентские выборы США, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью радиостанции «Новое время».

По его словам, Сытник пытался помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон. Луценко отметил, что эту информацию подтвердил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

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С точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, отметил Луценко. Однако американские власти рассматривают это как вмешательство во внутренние дела США. «Это запомнил [президент США Дональд] Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian Collusion — украинским вмешательством в выборы. Причем вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков», — добавил Луценко.

Ранее сообщалось, что у украинских чиновников есть весьма серьезные доказательства о возможном вмешательстве в американские выборы. Это в том числе письма двух сотрудников местных правоохранительных органов с признаниями в попытке повлиять на выборы в США.

В мае Артем Сытник был вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им должностных полномочий — вмешательства в выборы президента США. Расследование основывалось на заявлении депутата Верховной Рады Бориса Розенблата о передаче директором НАБУ так называемой черной бухгалтерии украинской Партии регионов штабу Хиллари Клинтон. Эти документы стали причиной отставки начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Кроме того, существует запись голоса главы НАБУ. На ней он якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Манафортом, чтобы привести к победе Клинтон.

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