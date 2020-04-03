Брата главы офиса Зеленского допросили в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Собеседник издания в ведомстве рассказал, что Дениса Ермака вызывали на допрос недавно, конкретную дату он не уточнил.

Дениса Ермака допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, которое расследует СБУ и которое касается видеозаписей его встреч, обнародованных депутатом Верховной Рады Гео Леросом.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела дело и проверяет по заявлению Лероса причастность Ермака к продаже должностей. Депутат утверждает, что Ермак совершал коррупционные преступления при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия. Конкретные подробности дела пока не разглашаются.

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