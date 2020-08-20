Российского депутата заподозрили в мошенничестве

В Москве Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы столицы Олега Шереметьева. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, подозреваемый с ноября 2019-го по февраль 2020 года предоставлял ложные сведения в аппарат Мосгордумы о выполнении его помощником заданий особой важности. Согласно документам, мужчине полагалась премия от 350 до 600 тысяч рублей. При этом деньги депутат присваивал себе.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). СКР решает вопрос о задержании депутата и его аресте. Общий ущерб бюджету Москвы составляет 2 миллиона рублей.

В Московской городской думе депутат Олег Шереметьев представляет район Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское. Он родился в 1965 году. В 1983-1985 годах служил в Группе советских войск в Германии. В 1988 году участвовал в спасательных работах после землетрясения в Армении.

Занимался общественно-политической, журналистской, издательской деятельностью, социологическими и психологическими исследованиями. Избран депутатом Думы 8 сентября 2019 года.