Депутату и сыну экс-губернатора Иркутской области предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве депутату законодательного собрания и сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает ТАСС.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте депутата.

Ранее сообщалось о задержании Андрея Левченко. Правоохранители провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко. По информации следствия, в октябре 2017 года сын экс-губернатора заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования более чем на 167 миллионов рублей. Затем была создана другая компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 миллионов рублей. В общей сложности ущерб, причиненный Иркутской области, оценили более чем в 185 миллионов рублей.