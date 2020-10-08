Российского депутата заподозрили в краже газа на 44 миллиона рублей

Депутата Законодательного собрания Ростовской области и ряд неустановленных лиц заподозрили в хищении природного газа на 44 миллиона рублей. Об этом в четверг, 8 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, депутат по совместительству является главой коммерческой организации. Вместе с сообщниками он подозревается в нарушении пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере»).

Как считает следствие, фигуранты дела с помощью специальной компьютерной программы каждый месяц вносили изменения в приборы учета потребляемого газа, тем самым занижая объемы его потребления предприятием, возглавляемым депутатом. С 2016 по 2020 год ущерб от действий подозреваемых, по данным СКР, превысил 44 миллиона рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу провели сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В настоящее время заподозренный в краже газа депутат задержан, вскоре ему изберут меру пресечения.

28 сентября сообщалось, что СКР предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве депутату законодательного собрания и сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко.