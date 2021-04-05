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Пешехода на российской трассе сбили два раза за один вечер

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Фото: пресс-служба ГИБДД Югры

Пешехода, который передвигался по трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сбили дважды за одну ночь, он скончался. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в районе поселка Талинка грузовик, за рулем которого был 20-летний мужчина, наехал на пешехода. Пострадавший мужчина шел в попутном направлении по трассе. Позже сообщалось, что повторный наезд на пешехода совершил 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора». «В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 58-летний мужчина, от полученных травм погиб», — говорится в сообщении ГИБДД.

Также отмечается, что на одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы.

Ранее стало известно, что в Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, который передвигался вне зебры вблизи от идущего транспорта. Несмотря на то что сотрудник органов пытался экстренно остановить машину, наезда избежать не удалось, пешеход погиб.

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