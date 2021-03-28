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Россиянка на Audi сбила двух подростков под Петербургом

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Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

29-летняя россиянка на автомобиле Audi сбила двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе в городе Тосно, расположенном под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает издание «Подъем» в воскресенье, 28 марта.

Отмечается, что одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу. Вторая девочка-подросток была госпитализирована с тяжелыми травмами. ДТП произошло вечером в субботу, 27 марта. За рулем машины находилась жительница поселка Сельцо. Женщина была задержана на двое суток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

26 марта сообщалось, что в Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, передвигавшегося вне пешеходного перехода вблизи от идущего транспорта. Авария произошла в районе Кутузовского проспекта. В отношении сотрудника правоохранительных органов была начата служебная проверка.

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