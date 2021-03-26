Российский полицейский насмерть сбил пешехода

В Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, который передвигался вне зебры вблизи от идущего транспорта. В отношении правоохранителя начата служебная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД Москвы.

Отмечается, что авария произошла около 20:20 в районе Кутузовского проспекта столицы. Несмотря на то что сотрудник органов пытался экстренно остановить машину, наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход погиб.

В сентябре прошлого года в Краснодарском крае полицейский сбил насмерть подростка на пешеходном переходе и скрылся. После этого мужчина поехал к знакомому, чтобы разобрать поврежденный автомобиль. В итоге в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело.