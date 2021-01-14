Россиянин сбил полицейского и отвез умирать на кладбище

В Новосибирской области перед судом предстанет россиянин, который сбил полицейского и отвез его на кладбище, где бросил умирать. Об этом в четверг, 14 января, сообщают «Вести Новосибирск».

По данным издания, лишенный прав нетрезвый водитель сбил на своей машине мужчину, шедшего по обочине. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, обвиняемый положил раненного в салон и отвез на кладбище, где бросил еще живого мужчину в снег и скрылся. Спустя сутки еще дышавшего потерпевшего обнаружили прохожие, которые вызвали скорую. В больнице выяснилось, что сбитый мужчина является сотрудником полиции.

В медицинской учреждение, не смотря на все усилия врачей, пострадавший сотрудник правоохранительных органов скончался из-за многочисленных травм головы. Полицейским удалось вычислить и задержать злоумышленника. 18 января Коченевский районный суд Новосибирской области начнет рассмотрения дела по существу. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения колонии.

25 мая 2020 года сообщалось, что в Республике Северная Осетия-Алания автомобиль сбил на посту двух полицейских.