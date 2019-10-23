Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы. Об этом в среду, 23 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, ехавший по Погорельскому переулку водитель отвлекся на телефон и не смотрел на дорогу. Он не обратил внимание на двух женщин-полицейских, идущих на обед по обочине — им пришлось выйти на проезжую часть из-за того, что у находившегося рядом дома шел ремонт тротуара.

В результате 51-летняя и 48-летняя сотрудницы финансово-экономического департамента столичного управления МВД России попали под колеса погрузчика. Сейчас их осматривают медики, на месте находятся сотрудники Госавтоинспекции.

21 октября сообщалось, что в Оренбургской области мужчина напал с топором на приехавших по вызову его сожительницы сотрудников полиции и порубил их машину. Его задержали и доставили в отделение.

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