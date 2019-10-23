Появилось видео наезда погрузчика на женщин-полицейских в центре Москвы

@Lshot / Telegram

Наезд автомобиля-погрузчика на двух сотрудниц полиции в центре Москвы попал на видео. Запись в среду, 23 октября, опубликовал Telegram-канал «Life Shot».

На кадрах видно, как водитель погрузчика задел ковшом с песком двух женщин, идущих по проезжей части из-за ремонтных работ тротуара на Погорельском переулке. Женщины упали на асфальт, водитель, быстро остановив погрузчик, выскочил их кабины и помог одной из них подняться. Вторая встала на ноги сама.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водитель отвлекся на телефон и не увидел пешеходов на дороге. Пострадавшие оказались сотрудницами финансово-экономического департамента столичного управления МВД России. Обеим была оказана первая помощь.

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