Россиянин с топором напал на полицейских и порубил их машину

В городе Ясный (Оренбургская область) задержан мужчина, который напал на полицейских с топором и ударил их служебную машину. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, полицию вызвала сожительница подозреваемого — она пожаловалась, что тот ее бьет. К женщине выехали участковый и водитель дежурной части. В ходе разбирательства подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам МВД. Вначале он ударил участкового, а затем взял топор и стал угрожать полицейским.
После того как мужчина ударил топором по патрульной машине, его задержали. При этом участковому пришлось дважды сделать предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Задержанному мужчине уже предъявлено обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее 21 октября сообщалось, что полицейский, прибывший по вызову на семейный скандал в Москве, получил ножевое ранение.