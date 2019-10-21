Россиянин с топором напал на полицейских и порубил их машину

В городе Ясный (Оренбургская область) задержан мужчина, который напал на полицейских с топором и ударил их служебную машину. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, полицию вызвала сожительница подозреваемого — она пожаловалась, что тот ее бьет. К женщине выехали участковый и водитель дежурной части. В ходе разбирательства подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам МВД. Вначале он ударил участкового, а затем взял топор и стал угрожать полицейским.

После того как мужчина ударил топором по патрульной машине, его задержали. При этом участковому пришлось дважды сделать предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Задержанному мужчине уже предъявлено обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 21 октября сообщалось, что полицейский, прибывший по вызову на семейный скандал в Москве, получил ножевое ранение.

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