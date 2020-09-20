Российский полицейский сбил насмерть подростка и поехал разбирать машину

В Краснодарском крае полицейский сбил насмерть подростка на пешеходном переходе и скрылся. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла вечером 19 сентября. По версии следствия, 24-летний сотрудник патрульно-постовой службы управления МВД по Краснодару ехал на автомобиле Kia Rio по улице Красной в станице Старокорсунской. Приблизившись к пешеходному переходу, водитель не снизил скорость и не уступил дорогу несовершеннолетней, которая находилась в этот момент на проезжей части на зебре. В результате машина сбила ее. Вызванные на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшую.

Скрывшийся с места ДТП полицейский поехал к знакомому, чтобы разобрать поврежденный автомобиль. В настоящее время он задержан, с ним работает следователь, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили о проведении служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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