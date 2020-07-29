Российский полицейский выехал на встречку и насмерть сбил подростков на скутере

В Калязинском районе Тверской области полицейский выехал на встречку и насмерть сбил подростков, передвигавшихся на скутере. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 23:45 28 июля на 135-м километре автодороги Р-104. За рулем автомобиля был 30-летний сотрудник УВД на Московском метрополитене. Он выехал на встречную полосу, совершая обгон, и врезался в скутер с 15-летним водителем и двумя 14-летними пассажирами.

Подростки умерли на месте от полученных травм. Медицинское освидетельствование россиянина не выявило признаков алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В январе в поселке Кежне в Кабардино-Балкарии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода и врезался в Mercedes. В региональном управлении МВД уточнили, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, он умер от полученных травм до приезда скорой помощи.