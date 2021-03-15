Российский водитель сбил насмерть инспектора ДПС

Водитель сбил насмерть инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) во Владивостоке. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, автомобиль 22-летнего мужчины столкнулся с другой машиной и влетел в сотрудника ГИБДД, так как находившийся за рулем россиянин не справился с управлением. Происшествие засняла камера видеорегистратора. Полицейский умер в реанимации.

Уточняется, что владельца машины штрафовали за превышение скорости около 67 раз за последний год.

12 марта сообщалось, что полиция в Симферополе задержала водителя, который намеренно сбил полицейского после попытки задержания. Оперуполномоченный уголовного розыска попытался остановить автомобиль и перегородил дорогу. В ответ на это мужчина попытался сбить его, провез несколько метров на капоте и скрылся.