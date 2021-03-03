Снегоуборочная машина сбила российского ребенка

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого снегоуборочная машина сбила ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Авария произошла в городе Зея. По информации следователей, при уборке снега двигавшийся по тротуару водитель спецтехники сбил семилетнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

По факту травмирования российской девочки возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека» (часть 1 статьи 264 УК РФ).

В январе два автомобиля столкнулись на льду Чигиринского водохранилища под Благовещенском, в результате одна из машин наехала на катавшегося на «ватрушке» ребенка. На опубликованных кадрах видно, что от удара врезавшуюся машину разворачивает, и боком она сносит школьника. По информации издания ИА «Порт Амур», десятилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован.