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Машина сбила катающегося на «ватрушке» ребенка и попала на видео

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portamur.ru

Два автомобиля столкнулись на льду Чигиринского водохранилища под Благовещенском, в результате одна из машин наехала на катавшегося на «ватрушке» ребенка. Очевидцы сняли инцидент на видео, его опубликовало ИА «Порт Амур».

На кадрах видно, что внедорожник везет за собой на тросе тюбинг с мальчиком. Внезапно на горизонте появляется другой автомобиль, который виляет по льду и в итоге сталкивается с багажником внедорожника. От удара врезавшуюся машину разворачивает, и боком она сносит школьника. В конце записи взволнованные люди подбегают к пострадавшему ребенку, самого его не видно.

По информации издания, десятилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.


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