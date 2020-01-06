Россиянка прокатилась на «ватрушке» и разбилась насмерть

Жительница Омска разбилась насмерть, прокатившись на тюбе («ватрушке») в городском Советском парке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, 5 января 45-летняя россиянка во время спуска ударилась об осветительный бетонный столб и на следующий день скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы. На месте случившегося работают следователи и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2019 году в эфире телеканала «Россия 1» был показан репортаж об опасности тюбинга. В нем, в частности, идет речь о людях, которые получили травмы, катаясь по дорогам на привязанных к автомобилям «ватрушках». По словам журналиста, даже без сцепки с автомобилем «ватрушка» может разогнаться до 85 километров в час.

Прошлой зимой в России зафиксированы сотни случаев, когда граждане, катаясь на тюбах с горок, получили травмы различной степени тяжести, некоторые из них погибали.

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