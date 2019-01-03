Россиянка разбилась о столб во время катания на «ватрушке»

Девушка врезалась в столб во время катания на тюбинге в городе Альметьевск в Татарстане. По словам очевидцев, она осталась жива, но получила переломы, передает телеканал РЕН ТВ. Видеозапись появилась во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как девушка съезжает с горки и на полном ходу влетает в турник. Подняться она не смогла.

«Вести» добавляют, что пострадавшей 25 лет, а инцидент произошел 1 января на территории спортивно-развлекательного комплекса. Девушке сделали несколько операций.

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