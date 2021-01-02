Девятилетняя россиянка прокатилась с горки и погибла

В Новосибирске девятилетняя девочка прокатилась с горки и разбилась насмерть, сообщает портал ngs.ru.

Россиянка ехала на «плюшке» по склону и врезалась в металлические ограждения. Источник портала сообщил, что школьница пошла кататься с дядей и братьями.

Они перешли реку и залезли на горнолыжную базу, где пустили девочку одну скатиться со спуска. По словам источника, она врезалась в металлическое ограждение подъемника на скорости около 50 километров. «И все. Погибла на месте», — сказал собеседник портала.

Сейчас Следственный комитет уточняет информацию по данному происшествию.

В декабре в Амурской области туристка впала в кому, прокатившись на «ватрушке» по снежному склону. 32-летняя Виктория съехала с горки на тюбинге и получила тяжелую травму головы. Медики сразу госпитализировали пострадавшую в областную больницу, где ей сделали трепанацию черепа. На горке, с которой съехала Виктория, в тот день травмировались еще несколько человек. В свою очередь, директор базы заявил, что горка была официально закрыта для посещения, а рядом с ней установлена табличка с запрещающим знаком.