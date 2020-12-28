Россиянка прокатилась с горки по снегу и впала в кому

В Амурской области туристка впала в кому, прокатившись на «ватрушке» по снежному склону. Об этом сообщает Amur.life.

По данным портала, происшествие произошло 19 декабря на одной из туристических баз Благовещенска. 32-летняя Виктория съехала с горки на тюбинге и получила тяжелую травму головы.

Как рассказала журналистам очевидица произошедшего Татьяна Капустина, Виктория приехала на базу вместе с ребенком и взяла тюбинг в аренду, заплатив за него 350 рублей. «Она пошла кататься. Позже прибегает ребенок со словами: "Мама без сознания лежит". Перенесли ее в домик и вызвали скорую», — сказала Капустина, добавив, что медики сразу госпитализировали пострадавшую в областную больницу, где ей сделали трепанацию черепа.

Собеседница портала отметила, что на горке, с которой съехала Виктория, в тот день травмировались еще несколько человек. Некоторые из них упали с квадроциклов, поскольку катались без средств защиты и в состоянии опьянения.

В свою очередь, директор базы заявил, что горка была официально закрыта для посещения, а рядом с ней установлена табличка с запрещающим знаком. «Она не готова из-за погодных условий. Тюбинги в аренду не сдаются. Говорить можно все, что хочешь, у нас люди приезжают со своими ватрушками», — сказал он.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей.

В январе сообщалось, что жительница Омска разбилась насмерть, прокатившись на тюбе в городском парке. 45-летняя россиянка во время спуска ударилась головой об осветительный бетонный столб. Она умерла на следующий день, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

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