Российский ребенок покатался на тюбинге и попал в реанимацию

В Дальнегорске Приморского края 11-летний ребенок попал в реанимацию после катания на тюбинге (надувных санках) на необорудованной горке. Об этом сообщил представитель управления МВД по региону, передает РИА Новости.

Ребенок получил тяжелую травму 1 января — он ударился головой, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что начали проверку.

6 января сообщалось, что жительница Омска разбилась насмерть, прокатившись на тюбе в городском Советском парке. По предварительным данным, 45-летняя россиянка во время спуска ударилась головой об осветительный бетонный столб. Она умерла на следующий день, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

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