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Восьмилетняя россиянка погибла во время катания на горке

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Восьмилетняя девочка погибла во время катания на ледяной горке в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным правоохранителей, по дороге в магазин с бабушкой ребенок отпросился покататься на санках во дворе. Пока ее бабушка занималась покупками, она упала с горки во время катания и погибла.

Уточняется, что в самой высокой части горка достигает 194 сантиметров. Прокуратура проверит конструкцию горки, а также соблюдение требований федерального законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.

В сентябре жительница Тульской области выпила почти два литра пива и попыталась прокатить младенца в коляске по рампе в скейтпарке. В результате она дважды упала и уронила ребенка.

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